Bob Dylan diventa produttore di whisky

Non poteva chiamarsi altro che «Heaven's door», come nella popolare colonna sonora del film «Pat Garrett e Billy the Kid». L'ultima impresa di Bob Dylan è una nuova linea di whisky che il cantautore di Duluth ha messo a segno con Marc Bushala, fan della vita e imprenditore di liquori del Midwest. Le bottiglie della nuova collezione, un rye, un bourbon e un «double barrel», si possono già prenotare online e dal 21 maggio, alla vigilia del 77/o compleanno dell'artista e a pochi giorni dai concerti a Jesolo e Verona, saranno disponibili...