Bernardi: «Fondazione non corre pericoli»

L'INTERVISTATREVISO «Il presidente De Poli è ben saldo al suo posto, come sempre. E la Fondazione ha pur sempre il suo capitale immobiliare». Ulderico Bernardi, vicepresidente della Fondazione Cassamarca, getta acqua sul fuoco e spegne le voci che danno il presidente oggetto di contestazione interna. Dover rifare il bilancio consuntivo 2017 e il triennale 2017-2020 non è, secondo lui, il dramma che in molti stanno dipingendo. Bernardi, non è un buon periodo per Ca' Spineda. Dovete rifare i bilanci.«In realtà, in questo momento, non c'è...