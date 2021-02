L'ORGANIZZATORE

CORTINA (BELLUNO) Alessandro Benetton ha esultato già alla qualificazione di Marta Bassino alla finale della gara di parallelo, perché a quel punto era certa una medaglia, la prima per l'Italia. Poi la gioia dell'imprenditore veneto, presidente della Fondazione Cortina 2021 che ha organizzato l'evento, è esplosa alla conquista del titolo: «È un oro che luccica di fatica e di commozione. Luccica soprattutto di entusiasmo, per il successo della nostra squadra. Questo oro ci voleva; è la medaglia più dolce, proprio perché così tanto aspettata e desiderata».

LA SODDISFAZIONE

Benetton condivide la soddisfazione con tutti i suoi collaboratori: «Ci sono tante persone da ringraziare, come accade in tutti questi casi, a cominciare da Marta Bassino, questa atleta straordinaria, che ci ha regalato questo sorriso. Ci siamo commossi tutti. Ho visto emozionato Alberto Ghezze, già allenatore della nazionale di sci e oggi direttore sportivo di Cortina 2021. E tutti noi con lui: sapevamo di aver fatto il massimo, per quanto riguarda l'organizzazione, ma questo oro è stato la classica ciliegina sulla torta. Nell'agonismo conta questo: la medaglia». Quando si organizza una manifestazione di questo libello, la medaglia d'oro, a un'atleta della propria nazionale, è gratificante: «È così. È un premio, perché emerge il patriottismo. Sentire l'inno di Mameli che risuonava sul traguardo di Rumerlo, sotto la Tofana, è qualcosa che ha un significato particolare. Tanto più in questo momento storico, che stiamo vivendo. Lo abbiamo detto più volte e oggi lo sottolineiamo: i Mondiali Cortina 2021 sono il primo grande evento sportivo internazionale, organizzato in tempo di pandemia. È un'occasione, per il nostro Paese. È un grande momento: ne avevamo bisogno, per ornare questa splendida cornice, che sono le montagne di Cortina, queste piste, il lavoro che abbiamo fatto, il percorso complesso, per arrivare sino a qua». Da imprenditore, Benetton non si accontenta e guarda avanti: «Questo è un bellissimo oro e lo mettiamo in cassaforte. Dal punto di vista tecnico, non dimentichiamo però che la disciplina di Marta Bassino è lo slalom gigante e la gara è giovedì. Avere un'atleta che si è già alleggerita della pressione su di lei, che ha già al collo una medaglia e che affronta la sua specialità, potrebbe essere una ulteriore fonte di energia e di rilassatezza per lei, con la possibilità e capacità di essere focalizzata su un altro obiettivo. Incrociamo le dita». Al momento della vittoria, Benetton ha esultato con Luigivalerio Sant'Andrea, che ha seguito le opere dei Mondiali di Cortina come commissario del governo sino allo scorso agosto, ma potrebbe tornare a occuparsi di Cortina in vista delle Olimpiadi.

Marco Dibona

