Azioni congelate, c'è il fondo acquisti

CIVIDALE L'assemblea dei soci della Banca Popolare di Cividale ha approvato a maggioranza il bilancio 2017 che si chiude con il risultato netto della gestione operativa di 28,9 milioni di e un utile netto pari a 753 mila euro. L'assemblea ha anche approvato il cambio della ragione sociale dell'istituto in Civibank e l'istituzione di un fondo da 2 milioni per l'acquisto di azioni proprie. Il problema della negoziazione dei titoli, si legge in una nota, «è stato il principale tema del dibattito assembleare. Pur essendo quotati dallo scorso...