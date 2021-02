AUTOTRASPORTO

PORDENONE «Nelle settimane scorse i controlli e i blocchi alla frontiera slovena per il traffico diretto nei Paesi dell'est. Ora, esattamente da lunedì mattina, i blocchi con l'Austria ai valichi con il Tirolo che mettono in difficoltà i traffici verso la Germania e verso tutti gli altri Paesi del Nord Europa». Michele Turchet è un autotrasportatore ed è il rappresentate della categoria per Confartigianato del Friuli occidentale. Da lunedì mattina il suo telefonino - e quello degli uffici dell'Associazione degli artigiani di Pordenone - squilla più volte al giorno. A chiamarlo sono diversi autotrasportatori del territorio che si trovano in bloccati nelle lunghe code al valico austriaco. La Germania ha imposto l'obbligo del tampone.

ESPORTATORI

Il territorio della Destra Tagliamento è fatto di un tessuto industriale e produttivo che storicamente dialoga e lavora moltissimo con la Germania e con altri Paesi nordeuropei. Il traffico di Tir e mezzi che ogni giorno partono della aziende pordenonesi della subfornitura meccanica - in particolare dal Sanvitese e dal Maniaghese - sono parecchi. E da quando c'è l'emergenza sanitaria fare i camionisti è diventato molto più difficile. «Questo blocco da parte della Germania, rispetto all'Austria, è chiaro che ricade in particoalre su di noi italiani. Anche se noi utilizziamo il valico di Tarvisio, poi dobbiamo comunque raggiungere l'Austria. Il Tirolo è stato classificato dalle autorità tedesche come zona ad altissimo rischio Covid. Ogni camionista che entra in Germania attraverso il Tirolo deve disporre di un test Covid negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in Germania, redatto in lingua inglese o tedesca. Inoltre, ogni autista deve registrarsi online su un sito delle autorità tedesche prima di entrare in Germania. Perciò gli autisti che vogliono raggiungere la Germania tramite il Tirolo devono munirsi di un test Covid negativo redatto in lingua inglese o tedesca. L'autostrada del Brennero A22 nel pomeriggio di ieri chiusa al traffico pesante da Verona in direzione Nord per i mezzi sprovvisti di tale dichiarazione. A ieri era consentito il transito dei mezzi con destinazione finale in Tirolo (o in Svizzera). Le forze di polizia facevano proseguire i mezzi dotati dei requisiti richiesti in direzione Brennero esclusivamente nei numeri che consentono la massima sicurezza stradale al valico di confine. «Una situazione assai complicata - spiegava in serata Turchet - che ci preoccupa visti i volumi dei nostri scambi con la Germania e soprattutto perché non sappiamo quanto potrà durare questa limitazione». Problemi nuovi che si sommano a problemi vecchi. Nelle settimane scorse la situazione non è stata facile nemmeno sul confine orientale. «I controlli e le richieste sanitarie - racconta l'autotrasportatore - al confine sloveno per noi italiani erano molto rigorosi. Mentre per chi entra in Italia, arrivando non solo dalla Slovenia ma anche da altri Paesi dell'est, la situazione è diversa». Ieri le Camere di commercio di Pn-Ud e della Venezia Giulia si sono incontrate con le autorità della carinzia per affrontare il tema del valico.

PROBLEMI INTERNI

Ma non mancano i problemi nemmeno nel territorio italiano. «Dobbiamo affrontare situazioni quotidiane legate anche alla necessità delle cene o per trovare dei locali di servizio aperti. Alle 18 chiude tutto e molto spesso si fa fatica a trovare un posto di ristoro». Turchet conclude amaro: «E dire che durante il lockdown di primavera eravamo considerati quasi degli eroi perché trasportavamo i farmaci e gli alimentari. Ora perdiamo intere giornate ai confini che nessuno ci paga e non troviamo nemmeno un posto per strada dove mangiare un boccone la sera».

D.L.

