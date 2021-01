AUTOMOTIVE

VERONA La Fiamm si è aggiudicata ai primi di gennaio la commessa per fornire alla Ford, direttamente dallo stabilimento veronese di Veronella, le batterie dei veicoli Start-Stop. Lo storico gruppo vicentino di Montecchio Maggiore, da più di 70 anni leader delle batterie, fornirà attraverso la sua controllata Fiamm Energy Technology di Veronella le batterie Advanced Flooded Battery (Afb) per alimentare le automobili Start-Stop della Ford. Le batterie Afb sono un'avanzata e testata soluzione di accumulo di energia per veicoli Start-Stop in Europa, dove Fiamm Energy Technology ha prodotto più di 5 milioni di unità dal 2013 ad oggi nel centro produttivo di Veronella, dove sono impiegati più di 300 dipendenti. «La tecnologia Afb è ideale per le applicazioni Start-Stop perché è meglio dotata rispetto alle batterie tradizionali per supportare carichi elettrici a motore spento e per alimentare cicli importanti associati a frequenti avviamenti e arresti - spiega Paolo Perazzi, responsabile Business Mobility in Fiamm Energy Technology -. Quindi, supportano i nostri partner nel migliorare l'efficienza dei consumi e le prestazioni ambientali delle vetture, mentre i clienti vedono vantaggi economici immediati».

Le batterie Afb utilizzate in un sistema Start-Stop aiutano, infatti, a ridurre il consumo di carburante quando il motore si spegne, quando il veicolo si ferma nel traffico o a semaforo rosso. La batteria riavvia il motore quando il piede del conducente rilascia il pedale del freno, innesta la frizione o preme il pedale dell'acceleratore. Fiamm Energy Technology stima che la domanda europea di batterie Start-Stop OE abbia superato le 16 milioni di unità nel 2019 e il mercato della sostituzione delle batterie potrebbe raggiungere le 23,5 milioni di unità nel 2025. Oggi Fiamm offre la propria tecnologia ad oltre 2.000 tra garage, officine elettromeccaniche e rivenditori di ricambi in tutta Italia e serve più di 2.000 clienti in tutto il mondo. Fiamm Energy Technology è anche fornitore ufficiale di batterie per alcune delle più importanti case automobilistiche.

Massimo Rossignati

