IL CASO

TREVISO È bastato un attimo. Anzi, un post. Il sindaco Mario Conte ha condiviso la posizione del vescovo di Treviso sui vaccini e il mondo dei no vax si è scatenato contro monsignor Michele Tomasi. Reo, secondo loro, di non occuparsi delle anime e di non essere un medico. Ma si parla anche di «becera propaganda», di «interessi occulti con le case farmaceutiche». E non mancano gli attacchi personali. «Io rispetto le idee di tutti, le ascolto, e se non le condivido instauro un dialogo rispettoso e democratico. Vedere che in un momento come questo ci sia invece la voglia di scontrarsi in modo così violento fa solo tanto dispiacere. Vogliono creare pressione psicologica, negare l'esistenza dei virus è, per quanto mi riguarda, inconcepibile. Modi urlati e forme di pensiero estreme sono fuori luogo e fuori dal mondo» sottolinea il sindaco Conte, il primo laico a esprimere solidarietà al vescovo Tomasi. E continua: «Anch'io sono finito sotto attacco come lui per quel post, non posso che stargli vicino». Condannando la violenza dei commenti apparsi sul suo profilo, il primo cittadino liquida la questione no vax con poche parole, ma ficcanti: «Dirò al vescovo di riservare a queste persone qualche preghiera che gli avevo chiesto per me».

IL PROLOGO

Monsignor Michele Tomasi, in un articolo apparso su Il Gazzettino, aveva preso come proprie le parole di Papa Francesco. «Sono assolutamente d'accordo con il Santo Padre che dice parole di grande saggezza e di verità. È in gioco la salute di ciascuno di noi e degli altri. È in gioco la possibilità di tornare a una vita serena. Probabilmente diversa, ma serena. Senza la continua paura che il virus continui a girare anche attraverso di noi. È un discorso etico, è un discorso di cura per noi stessi, per le persone che amiamo». Frasi ignobili secondo i no vax. «Pensi alle anime, non è un medico» è il commento più ricorrente, seguito da «al mio corpo ci penso io», oppure da «le studiate tutte per manipolare la gente». Immancabili anche «il vaccino se lo faccia lei» e «adesso anche i vescovi sono diventati influencer». C'è inoltre chi calca la mano, tirando in ballo fantomatici «problemi gravi della Chiesa». Davanti a questo attacco frontale, la diocesi di Treviso ha preferito non rilasciare commenti, decidendo di non dare adito a ulteriori discussioni. Ma la solidarietà al vescovo non è mancata.

L'APPOGGIO

Il primo a sostenere la posizione del vescovo Tomasi è stato il prete social, don Gerardo Giacometti, parroco di Castello di Godego. «Un primo dato che fa riflettere è che ci si muove su un terreno minato per la vita delle nostre comunità. Noi che operiamo a contatto con la gente vediamo una grande divisione, anche se numericamente chi è contrario è una minoranza. Però è una minoranza che si fa sentire e rischia di creare contrapposizione, malumore. Bisogna stare attenti a come ci si muove perché l'obiettivo non è spaccare ma recuperare le persone - afferma don Gerardo - Io sono dalla parte del vescovo e appena potrò mi farò il vaccino. Sulla vicenda ci sono due questioni da considerare, una di metodo e una di merito. La prima è che nella comunità c'è posto per tutti, per il dibattito, ma nessuno ha il diritto di aggredire. Nel momento in cui difendi una posizione e aggredisci risulti fuori luogo. Proviamo invece a capirci, a vivere un dibattito attento, franco, vero e motivato dal punto di vista scientifico».

L'AFFONDO

«Nella questione di merito - continua don Gerardo - pare quasi che si debba fare i conti sulla verità storica del vaccino in sé, di come è nato, di come ha cambiato il mondo. Rimango sempre molto colpito da queste diatribe a casa nostra: basti pensare alle testimonianze dei nostri missionari che non si spiegano che cosa stiamo facendo. Conosco persone nelle Filippine, in Vietnam o in Africa che dicono: Perché non venite a vedere qui da noi la differenza tra vaccinare le persone e non farlo?. In quei luoghi la pandemia li sta devastando, ma anche altre gravi malattie che da noi sono debellate grazie ai vaccini». Piena solidarietà al vescovo Tomasi anche da parte del direttore del Centro della Famiglia di Treviso, don Francesco Pesce: «Io sto dalla parte del vescovo - esordisce - appena sarà possibile mi vaccinerò perché è una scelta morale e di attenzione nei confronti delle fasce più deboli: gli anziani, i disabili, i malati. Il disagio si sta manifestando sia nelle relazioni che nelle famiglie, soprattutto tra gli adolescenti. Tornare alla normalità e ripartire è l'obiettivo, e il vaccino è la strada da seguire».

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

