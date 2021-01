L'AGRICOLTORE

PIOVE DI SACCO La comunità di Arzerello piange Italo Trolese, 82 anni, deceduto anche per il Covid, nella giornata di martedì all'ospedale di Schiavonia. Italo Trolese soffriva di alcune patologie pregresse e il suo quadro clinico era abbastanza complesso, anche se fino a poco tempo fa era autonomo e viveva nella sua abitazione di via Rusteghello con la moglie Amalia e il figlio Alberto. Quest'ultimo lo supportava già da anni nella gestione dell'azienda agricola di famiglia nel Ferrarese.

La coppia ha anche una figlia, Silvia, di professione educatrice, che vive da anni negli Stati Uniti, dove lavora e si è fatta una famiglia. A causa del Covid non le sarà possibile essere presente al funerale del padre, che sarà celebrato domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Arzerello. La morte di Italo è giunta dopo un paio di settimane di degenza all'ospedale di Schiavonia dove i medici nulla hanno potuto fare per debellare il Covid che l'anziano aveva contratto. Nella frazione di Arzerello la morte di Italo Trolese ha suscitato profonda impressione: da tutti viene descritto come una persona buona e dedita all'attività agricola ed alla famiglia. «Posso dire con certezza che la comunità cristiana perde un parrocchiano fedele e sempre presente», è il ricordo commosso del parroco don Pietro Barretta.

Nicola Benvenuti

