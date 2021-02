PORTOGRUARO Verranno effettuati questa mattina i test a tutti gli alunni della scuola Marco Polo. Il Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4, assieme alla direzione dell'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli, ha deciso, in via strettamente precauzionale, di sottoporre al test rapido tutti gli alunni della primaria, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio. Gli esiti dei tamponi molecolari hanno infatti confermato la positività di tutti i 12 bambini della classe seconda (che complessivamente conta 23 alunni) risultati positivi al tampone rapido. Confermata con il molecolare anche la positività di una maestra e di un bambino frequentante un'altra classe. «Fortunatamente spiegano dall'Ulss il focolaio è sostanzialmente circoscritto alla classe seconda. I bambini dell'altra classe, quella in cui è registrata la positività di un alunno, sono stati sottoposti al test e sono tutti negativi. Ciononostante, in accordo con la direzione del Pascoli, - prosegue l'azienda sanitaria - è stato deciso di allargare l'indagine anche alle tre classi che finora non erano state interessate dai test, così da avere un quadro definitivo sul plesso». Complessivamente l'azienda potrà disporre di 108 risultati: 17 della prima, 23 della seconda, 25 della terza, 18 della quarta e 25 della quinta. I tamponi verranno eseguiti nel tendone allestito all'ex Silos, oggi, mercoledì 17. «Per capire se si tratta di casi di variante inglese, i campioni prelevati - concludono dall'Ulss - verranno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro. Ci vorranno alcuni giorni per avere il responso». Considerata la situazione, la direzione scolastica ha intanto dato un incarico ad una ditta specializzata affinchè sanifichi i locali del plesso. Un'operazione facilitata anche dalle vacanze di Carnevale, che prevedono uno stop delle attività didattiche fino a mercoledì compreso. Solo da giovedì si saprà se ci saranno altre classi, oltre alla seconda, da mettere in quarantena.

Teresa Infanti

