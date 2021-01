(m.f) La triste scia di lutti continua ad allungarsi. Ieri nella Marca sono mancate altre undici persone risultate positive al coronavirus. Le conseguenze dell'epidemia restano drammatiche. Sono saliti a 1.129 i decessi registrati nel trevigiano negli ultimi dieci mesi e mezzo, cioè dalla fine dello scorso febbraio ad oggi. Gli ultimi quattro mesi sono stati i peggiori: da settembre sono mancate 796 persone, oltre il 70% del totale. La buona notizia è che la corsa del Covid sembra rallentare. Ma non ancora abbastanza. E, soprattutto, non si vede l'attesa inversione di tendenza. Anche ieri nella Marca sono emersi 471 nuovi contagi. Nel corso dell'epidemia, il coronavirus ha colpito complessivamente 57.795 trevigiani. Poco più del 6,5% della popolazione. Nell'ultimo periodo le guarigioni hanno superato i nuovi contagi: sono di più le persone che si negativizzano rispetto a quelle che diventano positive. E questo conferma la discesa del parametro Rt sotto l'uno (soglia sotto la quale l'epidemia inizia a ridursi). Ad oggi sono 7.448 i trevigiani che stanno combattendo contro il coronavirus. Solo nelle ultime 24 ore, esattamente 660 persone si sono messe l'infezione alle spalle. Gli ospedali, però, continuano a rimanere sotto pressione. Al momento contano il ricovero di 492 pazienti Covid positivi: 450 nei reparti ordinari e 42 nelle Terapie intensive. Un numero, quest'ultimo, che rimane stabile. L'ospedale più in difficoltà resta quello di Montebelluna. Sono ricoverati qui 121 pazienti Covid positivi (5 in Terapia intensiva). Seguito dal Covid Hospital di Vittorio Veneto, dove si contano 109 pazienti positivi (8 in Terapia intensiva). Al Ca' Foncello, invece, ce ne sono 74 nei reparti ordinari e 22 in area critica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA