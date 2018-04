CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLE URNEPORDENONE Mai come in questa campagna elettorale Pordenone era stato terreno di scontro per la conquista della Regione. Un territorio quasi trasformato in un autentico campo di battaglia all'ultimo sangue. Che il Friuli occidentale stavolta potesse rappresentare una sorta di ago della bilancia - rispetto agli altri territori del Friuli Venezia Giulia che hanno storicamente determinato le dinamiche del potere regionale - di questa sfida elettorale è apparso chiaro fin dal giorno successivo in cui il centrodestra - dopo una lunga e...