ROMA Doppio bando per trasferire gli asset industriali di Aliatalia ad Ita. Il commissario Giuseppe Leogrande vuole accelerare i tempi perché i fondi in cassa sono agli sgoccioli. Pagare il personale, con gli aerei quasi tutti a terra, costa circa 18-19 milioni al mese. Troppi per una compagnia che, pur supportata dalla cassa integrazione, deve anticipare gli emolumenti agli 11 mila dipendenti. Per questo, per cercare di trovare una soluzione, il commissario straordinario sta pensando di scrivere al ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli per chiedere il via libera al bando che dovrà portare il settore aviation (brand Alitalia, piloti e hostess, slot, rotte, programma MilleMiglia) nel neonato vettore tricolore. Una operazione che va fatta in fretta se, come annunciato più volte, Ita vuole davvero decollare ad aprile. Un altro bando, distinto dal primo, sarà strutturato per dare in affitto la parte manutenzione e forse anche l'handling e servirà a far marciare il vettore tricolore che, per averli, dovrà mettere mano alla sua dote di 3 miliardi.

Certo, sia Leogrande che il governo, pur alle prese con le fibrillazioni della crisi, sanno bene che tutto questo pacchetto dovrà essere oggetto di contrattazione con Bruxelles. Proprio la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager ha chiesto, in vista di un possibile via libera, che siano rispettare le regole di mercato. Tutte.

