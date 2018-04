Al via il piano per asfaltare i marciapiedi e le strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI INTERVENTIPADOVA Oltre 5 milioni e mezzo di euro per rifare strade e marciapiedi. Con la bella stagione, infatti, sono ripartiti i lavori di riasfaltatura. Lavori che si rendono necessari anche perché il gelo dei mesi invernali ha creato lungo la rete stradale cittadina centinaia di buche più o meno grandi. Lunghissimo l'elenco delle strade che sono già state interessate dagli interventi, o che lo saranno nelle prossime settimane. Tra queste, viale Codalunga, largo Europa via D'Acquapendente , via Sanmicheli, via Trieste, via Ariosto ,...