VENEZIA I giovani delle superiori sono probabilmente la classe di età che più ha sofferto la mancanza di socialità causata dal covid-19. Anche se non è stato possibile organizzare le solite feste, i ragazzi del Foscarini di Venezia si sono ingegnati per trascorrere queste ultime due settimane con uno spirito diverso. Senza indulgere nella prevenzione dell'infezione, quindi con mascherine bene indossate e distanziamento, gli studenti del liceo hanno trovato lo spirito carnascialesco anche in un frangente grave e triste sotto ogni punto di vista.

«Gli anni scorsi a carnevale era sempre una grande festa - raccontano - tutti i ragazzi si travestivano e venivano organizzate sfilate e tornei. Quest'anno purtroppo non era possibile fare qualcosa in grande ma siamo comunque riusciti a divertirci! Abbiamo scelto di fare quattro giornate a tema uguali per tutte le classi (pigiama, trash, colore a scelta ed elegante) e invece per il venerdì il tema era libero quindi ognuno poteva vestirsi come voleva. È stata un'ottima opportunità - concludono - per fare qualcosa insieme e di diverso dal solito per riprendere la scuola in presenza in un modo che non ci dimenticheremo facilmente».

