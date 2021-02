Lutto nel mondo della musica latinoamericana. All'età di 85 anni si è spento Johnny Pacheco, artista di origine dominicana che migrò negli Usa ed era considerato uno dei padri della salsa, genere che fondeva ritmi africani, cubani, dominicani, portoricani e latini. Pacheco è morto a Teaneck nel New Jersey, come ha fatto sapere la sua famiglia. Era stato ricoverato in ospedale per complicazioni derivanti da polmonite. Musicista, arrangiatore e produttore discografico, aveva fondato l'etichetta Fania Records e la storica band Fania All Stars, di cui hanno fatto parte icone della salsa come Celia Cruz, Hector Lavoe e Willie Colon.

Juan Azarías Pacheco Knipping, questo il suo nome completo, era nato a Santiago de los Caballeros, nel nord della Repubblica Dominicana, il 25 marzo 1935. Era figlio di Rafael Azarial Pacheco, clarinettista dell'Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Migrò a New York a soli 11 anni con la sua famiglia. Studiò fisarmonica, sassofono e clarinetto e poi flauto, e iniziò la sua carriera musicale negli anni 50. Suonò con i maggiori musicisti americani, in particolare con Charlie Palmieri dal 1958: nel 59 fondarono la band La Duboney. Insoddisfatto dell'esperienza, Pacheco nel 1960 fondò l'orchestra Pacheco y su charanga, contribuendo in a portare una nuova moda della danza, il pachanga, un mix frenetico di merengue e cha-cha-cha. Il musicista divenne una star di fama internazionale e fece numerosi tour negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e in America Latina. La sua charanga è stata la prima band latina a dirigere l'Apollo Theatre di New York City nel 1962 e nel 1963.

Dal 1963 creò la Fania Records con l'avvocato Gerald Masucci e incise album con Los compadres, fra cui vi erano Larry Harlow, Bobby Valentin, Ray Barretto, Roberto Roena, Willie Colon, accompagnati da cantanti solisti come Hector Lavoe e Cheo Feliciano, cui presto si aggiunsero cantanti come Tito Puente, Celia Cruz e il fratello di Carlos Santana, Jorge. Pacheco ha ottenuto nove nomination ai Grammy e dieci dischi d'oro e nel 1996 ha ricevuto la Medaglia d'Onore presidenziale dalla Repubblica Dominicana. Nel 2007, Pacheco è stato interpretato da Nelson Vasquez nel film El Cantante con Jennifer Lopez e Marc Anthony nel ruolo del protagonista Hector Lavoe.

