Ad Anzù e Villapaiera asfaltate le comunali

FELTREL'asfalto arriva nelle frazioni di Feltre. In questi giorni è partita l'attività manutentiva del Comune che ha deciso di puntare, prima di tutto, sulle frazioni e, in particolar modo, su quelle che registrano il maggior flusso di traffico e che vengono utilizzate anche per altri scopi. «Abbiamo iniziato a fare i primi interventi che vanno nella direzione di migliorare quella che è la situazione della nostra viabilità che ha risentito non poco della stagione invernale spiega l'assessore ai lavori pubblici Adis Zatta -. La scelta è...