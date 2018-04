A Venezia debuttano i tornelli, ma non c'è emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMO E TORNELLIVENEZIA L'effetto bollino nero ha fatto la sua parte. A Venezia ieri sono arrivate almeno 60mila persone, ma tutto sommato l'emergenza non si è vista. I tornelli installati dal Comune a piazzale Roma (terminal automobilistico) e alla ferrovia sono rimasti sempre aperti, ma i cartelli indicanti vie alternative per arrivare a San Marco hanno fatto il loro lavoro e in molti le hanno imboccate con soddisfazione, visto che si passa per luoghi molto più belli rispetto alla Strada Nova, affollata ma senza il temuto caos.Ha...