Superano quota 27.000 gli iscritti a Mobike. Ai padovani, dunque, piacciono le biciclette in condivisione a flusso continuo. E, in arrivo ci sono anche le bici elettriche. Guardando i dati del 2019, gli iscritti in città ad oggi sono 27.000 e durante gli 8 mesi di attività del servizio hanno pedalato per 330.000 km con un risparmio di oltre 60 tonnellate sulle emissioni di CO2 in città. Il servizio ha permesso spostamenti quotidiani veloci, comodi e sostenibili con una distribuzione capillare che si è estesa a tutta la città.

La semplicità di utilizzo delle biciclette Mobike è stato un altro fattore determinante. Le biciclette Mobike sono, infatti, facili da trovare tramite la mappa sulla app, non hanno bisogno di postazioni fisse e vengono distribuite in modo omogeneo in tutta la città in accordo con il comune. A questo si aggiunge la possibilità di spostarsi in modo economico, salutare e sostenibile. Attraverso l'App, che gli utenti scaricano gratuitamente, si possono trovare le biciclette più vicine e sbloccarle con un codice QR. Parcheggiare la bicicletta è semplice: nel rispetto del codice della strada e dello spazio pubblico, nessun luogo predefinito ma, semplicemente dove si vuole, bloccando il lucchetto e l'App farà il resto.

A breve, intanto verranno messe a disposizione degli abbonati le Mobike EBike a pedalata assistita, mezzi futuristici e tecnologici che permetteranno ai cittadini di girare velocemente ed in modo sostenibile in tutta la città.

«Siamo assolutamente soddisfatti di avere raggiunto in poco più di 10 mesi uno dei nostri obiettivi principali: aver introdotto nella città di Padova un servizio a zero emissioni, veloce e facilmente accessibile che si è integrato nel sistema dei trasporti urbani e che ha permesso ai cittadini spostamenti quotidiani ha spiegato ieri Alessandro Felici, AD di Evlonet, che distribuisce e gestisce Mobike in Italia - Siamo orgogliosi di poter aiutare l'amministrazione di Padova a combattere l'emergenza smog con un servizio sostenibile. L'introduzione di mezzi elettrici potrà implementare questo successo».

