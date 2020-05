Zara Abid, la modella morta nell'incidente aereo in Pakistan: l'ultima foto su un elicottero

Nell'ultima foto pubblicata su Instagram la modella 28enne Zara Abid posava seduta nell'abitacolo di un elicottero, con lo sguardo profondo rivolto lontano. Quasi per un macabro scherzo del destino la giovane top model è morta proprio in volo: il suo nome è nella lista dei passeggeri dell'aereo pachistano che si è schiantato venerdì sulle case di Karachi a pochi minuti dall'atterraggio.

Nelle ore successiva all'incidente, in cui sono morte almeno 97 persone secondo gli ultimi dati ufficiali, la presenza a bordo della modella è stata più volte messa in discussione, fino alla conferma che ha fatto svanire ogni speranza attraverso un tweet del giornalista Zain Khan che ha scritto: «È stato confermato che la modella e attrice Zara Abid non è sopravvissuta all’incidente aereo».

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la ragazza orifinaria del Punjab, tra cui quello della stilista Khadijah Shah che ha scritto: «L’industria della moda ha perso Zara Abid nell’incidente aereo di oggi. Era una ragazza meravigliosa, laboriosa e professionale. Sono sempre stata sbalordita dall’energia e dal dinamismo delle sue fotografie. – Possa la sua anima riposare in pace, così tante persone hanno perso i loro cari oggi, che Allah abbia misericordia di tutti noi».



Ultimo aggiornamento: 18:49

