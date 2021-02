Zaniolo e Chiara Nasti, sboccia l'amore: foto di coppia e tatuaggio

Tra Nicoló Zaniolo e Chiara Nasti è ufficialmente sbocciato l’amore. A poche ore da San Valentino la coppia è uscita allo scoperto attraverso i social network: nelle storie della modella napoletana, infatti, sono apparse la foto di un tatuaggio e poi quella di coppia. Nicoló si è fatto disegnare sul petto un cuore trafitto da una freccia, immagine postata dalla Nasti in cui non si vede la faccia del calciatore, poco dopo ha condiviso lo scatto insieme sorridenti.

Un amore nato dopo la tormentata relazione con Sara Scaperrotta in attesa di suo figlio e quella con Madalina Ghenea, successivamente smentita dalla modella romena. Intanto, Zaniolo sta lavorando per tornare in campo entro la fine di aprile: dopo aver sconfitto il Covid ha ripreso ad allenarsi a Trigoria per recuperare dall’infortunio al ginocchio. Appena arriverà il via libera del dottor Fink che lo ha operato, Nicoló potrà rientrare e giocarsi le carte per la convocazione all’Europeo.

