Zaccagni e Chiara Nasti, storia finita? Sui social il giocatore non la segue più

Una chance guadagnata a suon di sterzate e soprattutto gol, mai così tanti. Zaccagni alla Lazio è definitivamente esploso e, come promesso in ritiro, ha raggiunto la prima doppia cifra in carriera quest'anno. Dieci centri, tutti in Serie A. Il quarto italiano alle spalle di Immobile, Berardi e Orsolini. Motivo che ha finalmente spinto Mancini a convocarlo di nuovo, anche se alla fine lo ha rimandato a casa in vista delle finali di Nations League più che altro per una questione numerica, ma dandogli appuntamento a settembre.

Lazio, Zaccagni verso il rinnovo, ma non segue più la Nasti

Non proprio una bocciatura per Mattia, che adesso invece si gode quanto promessogli da Lotito qualche mese fa. Un prolungamento di due stagioni (fino al 2027) con un aumento dell'ingaggio fino a oltre 3 milioni bonus compresi. Salto importante per Zaccagni, che però da ieri sera è finito in voci contrastanti sulla sua relazione con Chiara Nasti.

L'ultimo scatto insieme tra i due in realtà è di una sola settimana fa, con tanto di commento di lei: «Ti amo». Eppure nella serata di ieri a molti non è sfuggito che l'esterno biancoceleste abbia smesso di seguire la futura moglie sui social (Instagram).

Le reazioni social di tifosi e non

Entrambi avrebbero dovuto convolare a nozze il 20 giugno a Roma con viaggio rimandato per il matrimonio di un caro amico del calciatore. Improvvisamente però una coppia molto social come la loro non sta postando più nulla insieme, e oltre al defollow di lui, la Nasti ha chiuso il proprio profilo. Una situazione che ha mosso la curiosità di tanti tifosi e non solo, come emerso dai tanti commenti sui social. Dai più increduli: «Ma come la Nasti e Zaccagni si sono unfollowati?», ai più sicuri: «Si sono lasciati di sicuro». Non manca però nemmeno chi ci vede una tattica: «Non credo che Nasti e Zaccagni si siano lasciati perché se non sbaglio sto mese si sposano e mi sembra solo un modo per far parlare di loro». Da che parte sarà la ragione?