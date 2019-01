Ylenia Carrisi, la sorella Cristel in lacrime. Al Bano e Romina commossi

Attimi di intensa commozione ieri sera nel corso della prima puntata di

55 passi nel sole

Al Bano, andata in onda ieri sera su Canale 5 (la seconda è in programma per mercoledì prossimo). La conduttrice Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, non ha trattenuto le lacrime quando si è affrontato il tema del rapporto genitori e figli.







La mente della giovane, infatti, è inevitabilmente andata al ricordo della sorella Ylenia, scomparsa nel 1994 in circostanze misteriose. , la trasmissione in due serate che celebra la carriera e la vita di, andata in onda ieri sera su Canale 5 (la seconda è in programma per mercoledì prossimo). La conduttrice Cristel Carrisi, figlia di, non ha trattenuto le lacrime quando si è affrontato il tema del rapporto genitori e figli.La mente della giovane, infatti, è inevitabilmente andata al ricordo della sorella Ylenia, scomparsa nel 1994 in circostanze misteriose.

A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta

ha spiegato Cristel – da poco diventata mamma – introducendo un filmato che raccoglie immagini girate dalla famiglia Carrisi durante un viaggio fatto negli Stati Uniti, e che mostra anche Ylenia per l’ultima volta con i suoi cari. Ecco quindi che Cristel ha faticato a concludere la frase con la voce spezzata dal dolore. Prima del ricordo di Ylenia, Al Bano, Romina e Lino Banfi hanno recitato una commovente poesia che racconta la complessità del rapporto tra genitori e figli del poeta libanese Khalil Gibran intitolata I vostri figli.

La morte presunta della giovane è stata dichiarata nel 2014 su istanza del padre Al Bano. Romina, come ha più volte ripetuto in tv, conserva ancora la speranza che Ylenia sia viva.

Fino a prova contraria lei è viva, come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente

ha detto a Maurizio Costanzo. Per questo motivo l’artista americana non si è mai rassegnata all’idea che la figlia fosse morta e da allora combatte una crociata in favore della ricerca a oltranza delle persone scomparse e non perde occasione per informare il suo pubblico della pericolosità e dei rischi che New Orleans e le grandi metropoli portano con sé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA