«William è ipocrita, viziato e arrogante»: le pesanti accuse di un amico della famiglia reale

Quando si parla di Royal Family, sappiamo bene che le notizie che appaiono sui giornali sono per lo più montate a partire da fantomatiche fonti anonime, insider sconosciuti, che si definiscono amici di famiglia e che tengono alto l’hype su queste questioni oramai non più solo british. L’ultimo a pagarne le conseguenze è stato il Principe William, che dalle colonne del Telegraph ha ricevuto un attacco senza eguali sul suo temperamento iracondo e la sua indole poco incline alla tranquillità. Si vocifera, ad esempio, che a Buckingham Palace – e non solo – il primogenito di Carlo venga soprannominato “il Principe con il caratteraccio”. In ordine di tempo, le più recenti accuse mosse da un sedicente amico di famiglia dipingono William come viziato e altezzoso: “Non c’è dubbio che William abbia sempre a cuore gli interessi della Corona, ma con i suoi comportamenti altezzosi e snob si pone spesso in modo negativo"

