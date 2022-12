William al matrimonio della sua ex senza Kate. Lei è sempre rimasta nella vita del principe

In questi giorni a Buckingham Palace si respira un po' di tensione. La piattaforma Netflix infatti, ha rilasciato gli utlimi episodi della docuserie evento "Harry e Meghan". Le dichiarazioni dei Duchi di Sussex hanno fatto accapponare la pelle ai reali. Se l'aria a Londra è tesa, c'è però anche un altro motivo.

William e la ex fidanzata

Secondo voci vicine a Buckingham Palace, il clima sarebbe teso per la gita fuoriporta del principe William. Il futuro re infatti, si è recato a Gloucestershire, in Inghilterra, al matrimonio della sua ex fidanzata Rose Farquhar, che si è sposata con George Gemmell, figliastro del defunto magnate delle Barbados Sir Charles Williams. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Santa Maria Vergine. Il principe ha raggiunto un gruppo di amici con cui è in contatto sin dai tempi dell'università.

Al matrimonio senza Kate Middleton

Al matrimonio di Rose, c'era però una grande assente: Kate Middleton. Tutti hanno notato che la principessa mamma di George, Charlotte e Louis, non c'era e in molti si sono chiesti se la sua assenza fosse dovuta a motivi di gelosia. Al matrimonio però, c'era anche l'ex fidanzato di Kate, Rupert Finch in compagnia della moglie Natasha Rufus Isaacs.