William e Kate, ecco la nuova casa con "solo" 4 camere da letto a Windsor: la storia "scandalosa" di Adelaide Cottage

William e Kate si trasferiranno nella loro nuova casa quest'estate. Si tratta di un cottage con quattro camere da letto nella tenuta di Windsor. Secondo quanto riferito, il duca e la duchessa di Cambridge dovrebbero traslocare la loro famiglia da Kensington, a ovest di Londra, ad Adelaide Cottage nel Berkshire per essere più vicini alla regina. Ricostruito nel 1831, il nuovo rifugio di Cambridge, si trova a pochi passi dalla Cappella di San Giorgio e dal Castello di Windsor e si trova nella tenuta reale di 655 acri nel Berkshire. Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine, ha dichiarato: «La regina ha bisogno di più persone come William intorno a lei. Molto spesso è da sola, a parte lo staff, e quindi sarà felice che William, Kate e i suoi tre pronipoti saranno a dieci minuti di distanza».

Fonti vicine alla famiglia suggeriscono che i Cambridge desiderassero essere più vicini alla regina, 96 anni, che ha sofferto problemi di mobilità negli ultimi mesi e garantire anche una buona scuola per i loro tre figli. George, otto anni, Charlotte, sette e Louis, 4, saranno infatti ritirati dalla loro attuale scuola di preparazione a Battersea e dovrebbero iniziare la nuova scuola a settembre.

Una fonte ha detto al Sun: «Kate e William desideravano molto una casa modesta per iniziare la loro nuova vita a Windsor. Adelaide Cottage si adatta perché è una casa con quattro camere da letto e va benissimo perché i duchi di Cambridge non hanno personale a dormire in casa. Non avevano altre pretese che una piacevole casa familiare vicino alle scuole e alla regina. Sono stati irremovibili sul fatto che non volevano nulla di troppo appariscente o qualcosa che necessitasse di un rinnovamento o di una sicurezza aggiuntiva per non essere un peso per il contribuente». Un chiaro vantaggio del loro nuovo rifugio è infatti che non richiede ristrutturazioni costose o disposizioni di sicurezza aggiuntive, rispetto al principe Harry e Meghan Markle, che hanno speso 2,6 milioni di sterline per riparare il vicino Frogmore Cottage. Una volta stabiliti ad Adelaide Cottage, i Cambridge avranno come vicini di casa i Clooney, Sir Elton John e l'attrice Anna Friel.

William e Kate desiderano che i loro figli abbiano un'educazione in campagna e vogliono essere più vicini ai genitori della duchessa, Michael e Carole Middleton, che svolgono un ruolo pratico nella loro educazione. La coppia ha esaminato diverse proprietà nella tenuta di Windsor, tra cui Frogmore House, che ora è utilizzata per funzioni reali ma avrebbe bisogno di molto lavoro e denaro per trasformarsi in una casa di famiglia, e Fort Belvedere. Ma Adelaide Cottage, che negli ultimi anni è stata utilizzata come casa di grazia e favore per il personale reale e gli amici di famiglia, ora sembra essere la scelta migliore.

La storia "scandalosa" di Adelaide Cottage

Immerso nel cuore del parco reale privato di 655 acri della Crown Estate, l'Adelaide Cottage fu costruito nel 1831 come rifugio per la moglie di Guglielmo IV, la regina Adelaide di Sassonia-Meiningen. Era anche nota per essere la casa preferita della regina Vittoria, poiché le piaceva spesso fare colazione lì. Tuttavia, l'ex residente più famoso è stato l'ex fidanzato della defunta principessa Margaret, il capitano del gruppo Peter Townsend, la cui relazione con la sorella della regina ha causato uno scandalo nazionale. Il cottage ha subito importanti lavori di ristrutturazione nel 2015. L'Adelaide Cottage vanta ancora le caratteristiche originali, tra cui un camino in marmo greco-egiziano e una camera da letto principale con un soffitto a cassettoni con delfini dorati e ornamenti in corda riutilizzati dallo yacht Royal George. Ha anche sette ingressi e uscite recintati per il Castello di Windsor in modo che la famiglia possa andare e venire in privacy.