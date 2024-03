Il principe William rompe il silenzio sulla foto ritoccata da Kate Middleton: «Mia moglie è quella artistica»

Il fotoritocco di Kate Middleton continua a essere un caso d'interesse internazionale e ora interviene anche il principe William. Il primo scatto pubblicato dalla principessa del galles dopo il suo ricovero in ospedale è ancora al centro del gossip, con Kate che si prende la responsabilità (anche se in molti non le credono), scusandosi personalmente: «Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio esperimenti con il fotoritocco.

Kate Middleton, la verità sulla foto ritoccata: chi è il vero responsabile e perché la famiglia reale non vuole si sappia

Il principe William rompe il silenzio sul fotoritocco della moglie

Durante un evento di beneficenza della comunità giovanile a Londra, il principe ha scherzato «mia moglie è quella artistica», mentre decorava i biscotti con gli adolescenti. Successivamente ha fatto riferimento a Kate in un discorso dedicato all'eredità di beneficenza di sua madre, la principessa Diana , in occasione del 25° anniversario dei Diana Awards. «So che sarebbe stata onorata (Lady D. ndr) di vedere un ente di beneficenza a suo nome svolgere un lavoro così stimolante per elevare i giovani da tutti gli angoli del globo». Il principe ha detto che sua madre gli ha insegnato che «tutti coloro che hanno bisogno meritano un sostegno nella vita». E ha aggiunto: «Mi ha insegnato che ognuno ha il potenziale per restituire qualcosa; che tutti coloro che hanno bisogno meritano un sostegno nella vita». E conclude: «Quell'eredità è qualcosa su cui sia Catherine che io abbiamo cercato di concentrarci attraverso il nostro lavoro, così come hanno fatto i 50.000 giovani che hanno ricevuto un Diana Award negli ultimi 25 anni. Sono così orgoglioso di vedere questa convinzione di mia madre manifestata negli straordinari giovani che stasera ricevono il Legacy Award».