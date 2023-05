William e Kate, il video inedito che mostra il dietro le quinte dell'incoronazione e quell'omaggio speciale al principe Harry

Non si parlano da mesi. E all'incoronazione del padre, il re Carlo, non si sono neanche degnati di un sguardo. Ma la speranza per molti fan della famiglia reale è che William e Harry, gli amatissimi figli di Lady D, diventati oggi fratelli coltelli, possano tornare ad avere un rapporto.

E la speranza, si sa, è l'ultima a morire. Così quando Williame e Kate, giorni fa, hanno pubblicato sul loro canale Youtube un inedito video del dietro quinte dell'incoronazione, a molti non è sfuggito un dettaglio che la dice lunga sul rapporto (non ancora finito) tra i fratelli.

William e i capricci reali: ecco cosa è costretta a fare Kate Middleton per calmarlo

Il video

Il filmato racconta nel dettaglio il weekend celebrativo dell'incoronazione di re Carlo. Si vedono William, Kate e i loro due figli più piccoli, la principessa Charlotte e il principe Louis, nella loro casa di Kensington palace mentre si preparano per assistere all'evento storico. I quattro, (manca solo George che era paggetto reale), appaiono in quello che sembra essere il soggiorno della loro casa londinese prima di partire per l'Abbazia di Westminster.

La foto-omaggio

I fan più attenti hanno notato che quando la figlia di William, Charlotte, entra nella stanza, si possono notare delle foto incorniciate in bella vista sopra un pianoforte. Una di queste mostra una splendida foto scattata a William e Harry insieme alla loro defunta madre, la principessa Diana, che è stata usata per la sua cartolina di Natale del 1995. La cartolina venne inviata un anno prima che lei divorziasse da re Carlo, allora principe di Galles, e due anni prima della sua morte prematura all'età di 36 anni. Nonostante la loro relazione praticamente inesistente, il principe William conserva ancora quella foto e anzi la mette in mostra.







«Onestamente vorrei che Harry e William potessero incontrarsi. Diana sarebbe devastata», scrive qualcuno. L'incoronazione è stata la prima volta che i due fratelli in guerra sono apparsi insieme allo stesso evento dall'uscita del controverso libro di memorie di Harry "Spare". Nel libro, il duca di Sussex ha accusato il fratello maggiore, il principe William, di averlo attaccato fisicamente durante un'accesa lite. Ha anche parlato di un disaccordo tra sua moglie Meghan Markle e la cognata Kate sugli abiti delle damigelle nel 2018. E la scorsa settimana, un amico vicino a William ha affermato che la faida tra loro non sarebbe finita presto.

William e Harry non si sono parlati durante la storica incoronazione di re Carlo ed Harry, dopo 24 ore, è tornato a casa sua a Montecito, in California, dalla moglie e dai figli.