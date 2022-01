William e Kate continuano a presentarsi nei social media come il “futuro della monarchia”, come una coppia “solida, innamorata e felice”, stando all’esperta di linguaggio del corpo Judi James, intervistata dal quotidiano britannico The Mirror. Una coppia che è ormai diventata tra le più popolari, all'interno della Royal Family, per i cittadini britannici.

Il duca e la duchessa di Cambridge hanno condiviso una nuova foto, per celebrare il nuovo anno. «Auguriamo a tutti un felice nuovo anno!», scrivono William e Kate. L’immagine mostra la coppia in un momento di allegria: si tratta di uno scatto che risale allo scorso settembre, quando la coppia partecipò alla prima mondiale dell’ultimo film di James Bond, a Londra.

L'ex coach di Naomi Campbell

Judi James in Gran Bretagna è un personaggio molto noto: ex modella, coach di modelle come Naomi Campbell e autrice della serie Naked Celebrities, ha dedicato al linguaggio del corpo alcuni libri diventati dei beseller. «Questa immagine - ha detto al giornale britannico commentando il post su Instagram - è qualcosa di più di una semplice foto posata e sorridente, da una coppia reale che augura ai propri sudditi un felice anno nuovo; è anche molto significativa per cosa ci dice di loro stessi, della loro relazione con noi, e lo stesso futuro della monarchia».

«Dopo la morte del principe Filippo e i diversi momenti di fragilità subiti dalla regina nel corso del 2021, qui stiamo vedendo un’immagine postata forse proprio con l’intenzione di mostrarci il futuro re e la prossima regina che, malgrado tutti i pronostici del caso, sono innamorati, sono una coppia solida, felice».

I segreti in un sorriso di Kate

La posa, spiega James, mostra un’energia che sembra provenire dalle prime foto della coppia, di quando cominciavano appena a frequentarsi. Eppure, proprio pochi mesi fa William e Kate hanno festeggiato i dieci anni di matrimonio. E questo significa che quella freschezza del loro rapporto non si è mai perduta, da allora. «Si tratta - dice l’esperta - di una rappresentazione molto semplice dei loro sentimenti, con quella posa sorridente e Kate che prende la sua mano tra le sue, come se si trattasse di qualcosa di molto prezioso per lei».

«I loro sorrisi sembrano specchiarsi, in un modo che va oltre le pose tradizionali dei reali. SI tratta di un modo molto personale di rapportarsi, che si riflette in noi che guardiamo l’immagine, che comunica eccitazione dagli occhi e gioia dalle labbra». L'immagine postata sui social ha ottenuto la bellezza di quasi 1,2 milioni di "like". Se esiste un termometro della popolarità, oggi è proprio questo.