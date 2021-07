William e Harry, grida e insulti prima e dopo la cerimonia dedicata a Lady D: ecco cosa è successo

Harry e William avrebbero avuto una brutta discussione il giorno dell'inaugurazione della statua della mamma. Molti hanno pensato e sperato che la loro vicinanza per l'evento dedicato a Lady D avesse significato un riavvicinamento, ma in realtà sembra che le cose siano andate in modo completamente diverso.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Williame e Harry all'inaugurazione della statua di Lady Diana

Secondo la stampa britannica i due fratelli avrebbero litigato in modo animato, con tanto di strilli, parolacce e insulti, sia prima che la cerimonia che dopo. Sembra che, ancora una volta, causa della discussione siano state le consorti dei due principi. Secondo il tabloid Express, Harry avrebbe chiesto a William di non far partecipare Kate Middleton all'evento, questo per non far notare ancor i più l'assenza di sua moglie Meghan Markle. Una richiesta che non è piaciuta al futuro re che ha protestato animatamente.

William ha ceduto, ma questo ha ulteriormente inasprito i rapporti tra i due. Sembra che i due abbiano litigato tutto il tempo spingendo Harry a non trattenersi a Londra più del dovuto e a tornare il prima possibile in California dalla moglie e dai suoi due figli.