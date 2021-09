William e Harry di nuovo insieme, l’ultimo 'miracolo' di Filippo di Edimburgo: ecco cosa accadrà

Gli appassionati della saga della Royal Family non smettono di sperare di vedere di nuovo insieme William e Harry. Presto potrebbe concretizzarsi l’ultimo ‘miracolo’ di nonno Filippo: la BBC annuncia un documentario su di lui. In vista del primo anniversario dalla scomparsa del duca di Edimburgo, si sta realizzando “Prince Philip: The Family Remembers”. Lo scopo è quello di restituire al mondo intero “un ritratto unico del più longevo fra i principi consorti”.

Coinvolti nel documentario la Regina Elisabetta, i quattro figli nonché gli otto nipoti: ci sarà da commuoversi, ridere e riflettere, assicurano dalla BBC: William e Harry hanno acconsentito a prendere parte alle riprese del documentario, ricordando insieme il nonno e i bei momenti vissuti con lui. Escluse Kate Middleton e Meghan Markle che non potranno così fornire la loro personale visione della figura di Filippo, né fare da supporto a William e Harry

(Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)