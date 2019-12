William, la carezza sulla spalla rifiutata da Kate: è crisi tra i duchi di Cambridge?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il principe William e sua moglie, Kate Middleton , sono stati i grandi protagonisti di A Berry Royal Christmas, uno speciale sulla BBC insieme a Mary Berry, stella di Bake Off UK. Tra lezioni di cucina, aneddoti molto interessanti e sorrisi, c'è stato un particolare che non è sfuggito ai telespettatori e che lascerebbe presagire ad unatra i duchi di Cambridge.Ad un certo punto, infatti, mentre William e Kate si intrattengono con Mary Berry, accade l'impensabile. Il primogenito di Carlo e Diana, infatti, si lascia andare ad un gesto molto affettuoso, una semplice. Kate, però, a sorpresa, mostra un chiaro gesto di stizza.Ritraendosi di fronte alla mano del marito che le sfiora la spalla,appare piuttosto infastidita. Il, invece, abbassa lo sguardo ma non sembra felicissimo e ora si moltiplicano le voci di una crisi all'interno della coppia.