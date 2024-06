È stato un anno intenso per la famiglia reale britannica, ancor di più per il principe William che si è trovato a fare i conti con la doppia diagnosi di cancro: da un lato, quella della moglie Kate Middleton e dall'altro, quella del padre King Charles. Una situazione sicuramente non facile da metabolizzare e gestire, soprattutto con il duro lavoro da gestire e con tre piccoli da proteggere. A tal proposito, lo storico reale Gareth Russell ha dichiarato a Us Weekly che «forse non era emotivamente preparato».

Lo shock di William

Come ha riportato Gareth Russell, «finora William si è dimostrato più che competente e capace, ma sicuramente non era preparato per questo. Charles è, sì, anziano, ma suo padre era notoriamente abbastanza sano e vive bene, mangia bene e, secondo sua moglie, la regina Camilla, non smette mai di camminare». Il principe, primo in linea di successione al trono, ha sempre dimostrato di essere in grado di guidare la famiglia reale, ma certamente nessuno avrebbe potuto prevedere che avrebbe dovuto sostituire re Carlo III in molti dei suoi impegni ufficiali.

La situazione è quindi delicata, anche se Kate Middleton sta bene, come ha dichiarato lo stesso William. Il Principe aveva infatto fornito, qualche settimana fa, un aggiornamento positivo sulle condizioni di salute della moglie. Anche se Kate non è in servizio reale dal giorno di Natale 2023 e la data del suo ritorno rimane ambigua, con alcuni che ipotizzano che potrebbe essere addirittura il prossimo anno.

Il dietro le quinte dell'incredibile ascesa di Kate Middleton

È in arrivo 'Catherine, la Principessa di Galles', libro scritto dal giornalista reale Robert Jobson. L'attesa biografia-rivelazione della consorte dell'erede al trono britannico William, futura regina che sta combattendo contro la malattia che la ha colpita, uscirà l'1 agosto 2024 per Rizzoli, nella traduzione di Caterina Chiappa e Manuela Senza Peluso, in contemporanea con l'edizione originale inglese. Basandosi su fonti ufficiali e ufficiose, molto vicine alla principessa e ben inserite nella casata reale, Jobson ripercorre la storia di una ragazza della media borghesia che incontra all'università un giovane principe destinato al trono, e se ne innamora.

«Dietro quello scintillante sorriso pubblico c'è una donna volitiva, con un intelletto acuto e una tenace determinazione. Un giorno, questa ragazza della classe media del Berkshire sarà la consorte di re Guglielmo V, diventando probabilmente la prima vera regina del popolo, dal popolo. Se fosse nata cinquant'anni prima, la sua parabola sarebbe stata impensabile, pura materia per fiabe» dice Robert Jobson.