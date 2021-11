Wanda Nara e Icardi, la nuova crisi: lei toglie la foto della riappacificazione e lui si cancella dai social

La telenevola Wanda Nara - Mauro Icardi continua a regale puntate ricche di colpi di scena. A una manciata di giorni dalla riappacificazione, testimoniata con tanto di foto sui social, i due tornano in crisi. E Instagram ne sarebbe la prova. Mentre lei torna a Milano (lasciando Parigi dove si era trasferita per seguire il marito) e cancella proprio quelle foto che erano state messe (da lei stessa ovviamente) sulla sua bacheca per condividere con tutto il mondo la pace fatta con il marito, ora la procuratrice cancella il post in questione e nel frattempo il calciatore del Paris Saint-Germain elimina direttamente il suo account Instagram.

Stando a quanto fa sapere la giornalista e amica della showgirl argentina Yanina Latorre, Mauro Icardi avrebbe ricominciato a sentire Eugenia China Suarez, la modella che ha messo in crisi il matrimonio con Wanda Nara. Dopo lo scandalo scoppiato pare che, secondo le indiscrezioni riportate da Yanina, il calciatore e la Suarez avrebbero continuato a scriversi. Stavolta però avrebbero scelto Telegram per chattare, considerato più sicuro di WhatsApp e Direct. Ma secondo quanto riportato da Latorre, Icardi avrebbe fatto un grande passo falso: avrebbe infatti dimenticato di cancellare l’ultima chat che sarebbe stata così scoperta dalla moglie. Ovviamente la reazione dell'impenditrice è stata immediata e con bagagli alla mano ha lasciato parigi per andare nella sua casa di Milano. Stavolta però nessuna storia di insulti alla modella, ma l'unico gesto (per ora) eclaante che ha fatto Wanda è eliminare il post della foto in cui lei e il marito erano di nuovo insieme dopo il super litigio.

A dare ancora più forza alle voci della giornalista Latorre ci ha pensato il programma televisivo argentino "Intrusi". L'opinionista Karina Lavicoli ha assicurato che tra Wanda Nara e Mauro Icardi c'è stata una litigata furibonda: «Hanno litigato di nuovo e lei è scappata a Milano. In questo momento sono separati. Va tutto male».

Nessuno dei protagonisti di questo triangolo amoroso ha per ora lasciato alcuna dichiarazione, nè ufficale nè tantomento a mezzo stampa. Neanche China Suarez. Ora siamo in attesa della prossima puntata.