Wanda Nara e Mauro Icardi si separano, l'annuncio della showgirl: «Momento molto doloroso»

Adesso è finita davvero, o almeno così pare. Wanda Nara ha ufficializzato la separazione da Mauro Icardi. La showgirl argentina ha messo fine alle voci che si inseguivano da giorni con una storia Instagram: «Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori, è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire, non solo per me, ma anche per i nostri figli».

Icardi e Wanda Nara, matrimonio al capolinea

Pur non citando direttamente l'ex calciatore di Inter e Psg, ora in forza ai turchi del Galatasaray, Wanda mette fine alla loro travagliata storia d'amore, cominciata con il tradimento da parte di lei dell'ex marito (e compagno di squadra di Icardi alla Sampdoria) Maxi Lopez. Dopo il matrimonio nel 2014 e la nascita di due bambine, da circa un anno la coppia è in crisi. Travolti dal ciclone del gossip, Mauro e Wanda hanno già rotto e ricucito una volta in passato, ma adesso le parole della showgirl sembrano non lasciare adito ad alcuna speranza.