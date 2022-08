Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando? Lui rompe il silenzio: «Mi fate pena»

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano, ormai il gossip lo da per certo. Ma senza conferme dai diretti interessati, almeno fino a ora. La crisi tra i due sarebbe scoppiata lo scorso anno, per un presunto tradimento dell’attaccante con China Suarez. Poi le foto in cui Wanda si mostrava sola in tutto il suo splendore si sono susseguite per giorni, ma poi la pace è stata fatta. La Nara e Icardi si sono mostrati senza veli, nel vero senso del temrine, ai follower felici e passionali come mai. Ma da ieri torna a circolare la notizia che voleva la modella argentina esasperata e determinata a divorziare dal marito.

Wanda Nara, Mauro Icardi rompe il silenzio

Il programma televisivo LAM ha diffuso un messaggio vocale, divenuto immediatamente virale, in cui la Nara si rivolge alla propria collaboratrice domestica. «Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro – annuncia l’ex opinionista del GF Vip -Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere tutto il necessario». E da quel momento il gossip è esploso e tutti hanno titolato sulla fine certa.

La replica social

L'audio è vero, ma quello che sembrerebbe essere diverso nei fatti è il reale contenuto: i due non si stanno separando. Il giocatore del Paris Saint-Germain ha smentito la crisi e il gossip con una laconica e lapidaria storia su Instagram, supportata da un post in cui si vede la moglie splendente a prendere un sole su una spiaggia caraibica, curve in mostra.

«Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede». Completano il messaggio il tag della moglie e un emoji del cuore. Falso allarme? per molti in realtà è una strategia studiata a tavolino per attirare le luci dei riflettori del gossip su di sé. non abbiamo conferme né di una possibilità né dell'altra, ma quel che è certo è che Wanda non ha repostato i messaggi del marito.