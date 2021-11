Wanda Nara e Mauro Icardi, la confessione di China Suarez: «Ecco perché non lo abbiamo fatto»

Nuovo capitolo della separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo la crisi confermata nei giorni scorsi anche da alcuni indizi sui social, spunta una piccante rivelazione della giornalista argentina Yanina Latorre, che sarebbe stata contattata dall'attacante del Psg per raccontarle dell’incontro extraconiugale con l’attrice China Suárez. Icardi avrebbe confermato alla Latorre il suo appuntamento con Yatina nella suite di un albergo di lusso a Parigi mentre il cognato faceva il palo. In quel periodo, Wanda Nara era con i figli alla settimana della moda di Milano.

Eppure, sempre secondo le ultime indiscrezioni, i due non sarebbero finiti a letto insieme, ma si sarebbero solo baciati perché l'attacante «aveva la febbre». Ma la conduttrice Paula Varela, durante il programma "Intrusos", ha dato una versione leggermente diversa. Sembra che dopo la pacificazione tra i due, la Nara avesse ritrovato contattato la Suarez dopo aver soperto aluni messaggi hot. «Ho già visto il telefono di mio marito, so tutto, so che vi siete incontrati, ho parlato con lui, ma voglio che tu mi dica, vi siete incontrati?». A quanto pare, la modella avrebbe confessato a Wanda: «La verità è questa, ero con tuo marito, ma stai tranquilla che ci sono stati solo baci. Abbiamo provato in un modo, poi in un altro, ma Mauro non ci è riuscito». E la conduttrice del programma ha aggiunto: «Forse era molto nervoso o si sentiva colpevole».