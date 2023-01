Wanda Nara, Icardi non si arrende ma lei è «single»: cuori e fiamme sotto al post in bikini

I tira e molla tra Wanda Nara e Mauro Icardi hanno appassionato milioni di follower in tutto il mondo. La coppia argentina ha fatto molto parlare di se nei mesi scorsi per essersi prima separata (almeno fisicamente) e poi riunita con un viaggio alle Maldive. Wanda Nara comunque, continua a dichiarare di essere single ma Icardi sembra non volersi arrendere.

Il post Instagram

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a riappacificarsi, a mollarsi, a litigare sui social, a postare storie su Instagram per comunicare l'uno con l'altra. Ma la coppia sta ancora insieme? L'imprenditrice, a cui era stato attribuito un flirt con il rapper L-Gante, non ha più parlati di Icardi e lo stesso ha fatto lui. Uno degli ultimi post di Wanda su Instagram parla però, chiaramente.

Fuoco e fiamme

Wanda Nara si trova con i figli in Argentina dove ha trascorso il Natale e il Capodanno e recentemente ha postato una foto in bikini. Sotto all'immagine è apparso il commento di Mauro Icardi che ha semplicemente lasciato le emoticon di cuori e fiamme.