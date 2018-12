di Emiliana Costa

e l'astinenza sessuale. A otto giorni dal trionfo, il vincitore delsi racconta in un'intervista al settimanale Chi, in edicola domani mercoledì 19 dicembre. E tra i temi toccati, c'è proprio il suo anno di castità. Nudo avrebbe rivelato: «Ecco perché sono 12 mesi che non faccio sesso...».Le parole del vincitore del Gf Vip: «Sono 12 mesi che non vado con una donna e questo non è un sacrificio perché non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ne ho sentito il bisogno. Se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza». Insomma, nulla di forzato. Walter vorrebbe solo aspettare di innamorarsi, perché l'amore, anche quello fisico «si deve scegliere». E avrebbe aggiunto: «Per me non è un sacrificio rinunciarvi, è come non mangiare la carne, infatti non la mangio».D'altronde non sembra ancora chiusa definitivamente la sua storia con la stilista francese Céline, con la quale avrebbe vissuto momenti indimenticabili. «Il rapporto con Céline è delicato e profondo, ci sono cose sottili fra di noi che mi piace tenere per me, ma di certo posso dire che ci guarderemo e lasceremo parlare i nostri cuori».