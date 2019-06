Vittorio Brumotti, lutto per lo stuntman ed inviato di Striscia la notizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in lutto. L'inviato di Striscia la Notizia, ed ora conduttore di Paperissima Sprint, piange la scomparsa di, ilche i suoi genitori hanno avuto per 13 anni e a cui era molto affezionato.Su, lo stuntman ha voluto dedicare un pensiero social al cagnolino. «Il mio amico Chupa è andato tra le nuvole! Piccolo mio, sei arrivato quando ho vinto il mondiale di bike trial nel 2006... hai visto tutte le mie avventure e disavventure!» - ha scritto- «Mancherai tanto a mamma Lisa e papà Claudio, che ti hanno cresciuto come un bambino! W gli animali! Ciao Chipa, volaaaa».Molti dei follower si sono uniti al lutto diper il suo speciale amico a quattro zampe. Non solo tanti fan, ma anche il collega di Striscia,, e la compagna,, hanno mostrato la massima vicinanza aper la scomparsa del piccolo Chupa.