Viky Varga e la Pasqua, il risveglio della fidanzata di Pellè è supersexy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un risveglio pasquale decisamente sexy, quello di, la modella ungherese nota per essere la fidanzata del calciatoreche oggi gioca in Cina dopo essere diventato tristemente famoso per il rigore fallito agli Europei del 2016 con l'Italia. I follower hanno apprezzato molto lo scatto postato ieri suViky, infatti, indossa orecchie da coniglio ma soprattutto un body in pizzo nero che ha mandato in estasi tutti i suoi fan. Nella didascalia si legge: «Anche voi vi siete svegliati felici oggi perché finalmente si possono aprire le uova di?».