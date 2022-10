David Beckham, Victoria cancella il tatuaggio dedicato al marito: ecco il motivo

Qualche settimana fa la sua apparizione in un video senza il tatuaggio del marito aveva allarmato i fan, che già temevano una nuova crisi di coppia, l'ennesima dell'anno, tra Victoria Beckham e il marito David. A distanza di quasi un mese arriva la smentita dell'ex Spice Girl che ieri sul canale Today ha smentito le voci di una possibile separazione.

Victoria Beckham rivela perché ha rimosso il suo tatuaggio di David Beckham

«Ho fatto questi tatuaggi molto tempo fa e non erano particolarmente fini», ha detto l'ex cantante. «I miei erano solo un po' spessi e sanguinavano un po' e non erano così belli. Semplicemente non sembravano così belli. Non significa niente di più di questo» ha spiegato Victoria Beckham, difendendo la sua relazione da qualsiasi voce di crisi.

«I media hanno iniziato a speculare, stavo lasciando mio marito? No. Ero solo un po' stufa del tatuaggio. È così semplice» ha concluso l'imprenditrice, che pochi giorni fa ha debuttato alla Paris Fashion Week con la famiglia al completo, figlio maggiore e nuora compresi. Altro che crisi.