Victoria Beckham, la dieta: da 25 anni mangia sempre lo stesso piatto per cena. Ecco i segreti della sua linea

Victoria Beckham, la stilista moglie di David Beckham, a 49 anni sembra una 20enne.

Gli esercizi



Victoria condivide video dei suoi esercizi su Instagram e ha sbalordito i fan l'anno scorso quando ha condiviso uno scatto facendo uno squat con un bilanciere olimpico. In una didascalia, ha scritto: "Seguo la mia sessione di allenamento che cambio di giorno in giorno per concentrarmi su diverse aree del corpo. Oggi mi sto concentrando sulla forza della parte superiore del corpo, con una combinazione di esercizi con la fascia di resistenza.' All'inizio di quest'anno, è stata anche vista fare tricipiti. Ha scritto: «Sono nella mia fase di allenamento della forza! Prima e dopo ogni sessione, è fondamentale mobilizzarsi e allungarsi. Il recupero è importante quanto il lavoro stesso!' In precedenza aveva detto a Glamour: 'Ho sempre avuto un po' paura dei pesi, ma ho scoperto che li amo. Ho persino quei guanti speciali da indossare! È bello cambiare le cose. Adesso ho molto più tono muscolare».'Sull'immagine del corpo, Victoria ha continuato: «Non si tratta di avere una certa taglia. Si tratta di sapere chi sei ed essere felice con chi sei... Ho trovato il mio equilibrio tra il desiderio di divertirmi e l'essere disciplinato nel mangiare sano e allenarmi... Quando sei più giovane combatti contro quell'equilibrio, ma essendo più grande ho raggiunto un punto in cui so che aspetto ha quell'equilibrio. So solo cosa funziona per me».

La dieta



Victoria ha spiegato che la sua dieta con "grassi sani", si sottopone regolarmente a disintossicazioni e si astiene dal bere alcolici. I commenti di Victoria sono arrivati ​​dopo che uno chef televisivo ha rivelato le "complicate" richieste per la cena della star quando lei e David hanno partecipato al matrimonio di Sergio Ramos nel 2019, dove ha costantemente richiesto "ciotole di mentine e acqua di cocco". David ha offerto informazioni sulle abitudini alimentari di Victoria mentre discuteva dei suoi cibi preferiti durante un'intervista sul podcast River Che Table 4. Ha detto: «Mi emoziono molto per il cibo e il vino, quando mangio qualcosa di eccezionale voglio che tutti lo provino. Sfortunatamente sono sposato con qualcuno che ha mangiato la stessa cosa negli ultimi 25 anni. Da quando l'ho incontrata mangia solo pesce alla griglia, verdure al vapore, molto raramente se ne discosta». Dopo i commenti di David, Victoria ha detto a Vogue: «Quello che voleva dire mio marito è che non ha mai incontrato nessuno che sia più disciplinato nel modo in cui mangia. Mangio molti grassi sani: pesce, avocado, noci, quel genere di cose. Bevo alcolici, a meno che non abbia un motivo per non farlo. Poi mi disintossico da qualsiasi cosa per tre o sei mesi. Sono piuttosto estremo in tutto ciò che faccio, sia che si tratti di mangiare o allenarsi o bere o non bere».