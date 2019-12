Il vestito di Natale di Kate Middleton: è un abito low cost da 80 euro

Un'icona di stile e classe, certo, ma anche e soprattutto senza spese folli. Kate Middleton non è solo una dei reali più amata dai sudditi britannici, ma anche e soprattutto una vera e propria influencer per i fan di tutto il mondo. La duchessa di Cambridge, moglie del principe William, da un certo punto di vista sembra ripercorrere in tutto e per tutto l'esempio della suocera che non ha mai conosciuto, Lady Diana.



Anche la principessa del Galles, d'altronde, era una vera e propria icona 'glamour'.non fa eccezione, e lo testimoniano i tantissimi casi di 'Replikates': sempre più donne, in tutto il mondo, seguono laper trovare fonti di ispirazione per i propri outfit. Il successo didipende anche e soprattutto da un fattore: a differenza di tanti altri reali, la duchessa di Cambridge sa coniugare lo stile con la sostenibilità economica, scegliendo spesso abiti eleganti ma alla portata di tutti.

L'ultimo caso ne è la conferma emblematica: nella foto utilizzata per gli auguri di Natale ai sudditi, in cui Kate posa accanto al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis, la duchessa di Cambridge indossa un abito di colore azzurro, con motivi floreali bianchi, un collo a V e una fascia sulla vita. Il modello si chiama Aurora ed è prodotto da Boden: scontato, l'abito costava appena 60 sterline (meno di 80 euro). Purtroppo per tutte le aspiranti 'Replikates', occorre parlare al passato: portato 'in auge' proprio da Kate Middleton, il vestito è andato esaurito in pochissimo tempo e il sito di Boden conferma che non ci sono più taglie disponibili in tutti i magazzini.

