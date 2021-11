Verissimo, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani per la prima volta in tv insieme: «Pensiamo a un futuro»

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani hanno reso pubblica la loro relazione per la prima volta la dove tutto è cominciato. «È ufficiale - ha detto a Silvia Toffanin l'influencer - Sono fidanzato con Tommy e questa è la prima e unica intervista di coppia che faremo. Ci siamo conosciti dopo un periodo di grande esposizione, io dopo il Gf Vip e lui dopo Amici, e quindi di contro siamo molto riservati sulla nostra vita privata. Sono stato io a fare il primo passo, lo avevo visto nel talent di Maria De Filippi. Poi era venuto ospite da te e lasciai un commento sotto il post di Verissimo. Da quel momento gli ho scritto su Instagram e ci siamo visti a Milano. È partita da subito. A me poi piace corteggiare, sono stato molto galante». Emozione e lacrime, come spesso accade di fronte alla Toffanin. «È stata una cosa completamente inaspettata, questa storia d'amore che è nata in un momento totalmente inaspettato della mia vita. Sono molto riservato, ma sono comunque contento di essere qui a parlare della nostra storia d'amore». Anche Staziani fa eco al suo fidanzato. Il nuovo volto di Drag Race Italia dopo tante difficoltà sentimentali ha bisogno di dirlo a tutti: «Sono felicissimo».

Verissimo, Zorzi parla di Oppini

Non è potuto mancare un cenno alla sua amicizia interrotta con Francesco Oppini: «Bellissimo ricordo, bellissima pagina, non rinnego nulla ma ad oggi non c’è un rapporto. Non c’è astio, rancore, quotidianità ed è da quest’estate non ci sentiamo. È una chiamata che farò, ma nella vita capitano convivenze intense a cui poi segue un congelamento del rapporto. Rimane però sempre il sorriso quando riaffiora un ricordo»

Emozionato dell’annuncio del fidanzamento anche Tommaso Stanziani: «È stata una cosa inaspettata questa storia d’amore, ma sono molto contento. Ho un bellissimo rapporto con mia madre che mi ha cresciuto, anche dal punto di vista sportivo, e in questo momento è contenta del percorso che sto facendo nella vita e del mio amore. È stata la prima di sapere del mio orientamento sessuale, gliene ho parlato da giovanissimo, a 14 anni e anche grazie ho questo ho trascorso un’adolescenza serena».

Drag Race, al via da gennaio il nuovo programma su Real Time e Discovery + con Tommaso Zorzi

La storia d'amore tra i due

«Avevo un po' paura perché lui era un personaggio conosciuto, mentre io ero appena uscito da Amici. Un po' di ansia c'era. Ma appena l'ho visto, si è subito presentato bene. Mi ha preso lo zaino, mi ha aperto la porta dell'auto. Piccoli gesti». Tommaso Zorzi sorride emozionato e cerca di sviare con un po' di sarcasmo: «Le cartucce te le devi giocare subito, almeno nei primi mesi. A me piace corteggiare. In estate, siamo stati insieme due mesi. Non abbiamo mai litigato. Stiamo insieme da 6 mesi, il 7 maggio è il nostro anniversario»

Sette anni di differenza 26 anni Zorzi e 19 anni Stanzani, hanno raccontato tra le altre cose che che durante i primi incontri, l'ex gieffino ha aiutato il ballerino a preparare la maturità: «Lo interrogavo, mi sentivo una milf, però è stato divertente».

Il momento emozionante

La situazione era ancora getsibile fino a quando la conduttrice ha mostrato ai ragazzi un video con le loro immagini più belle e qui le lacrime sono scese a profusione, ma d'altronde i kleenex sono lì pronti all'uso. L'influencer ha provato come sempre ad uscirne con ironia: «Tutto quello che odiavo vedere negli altri, poi lo sono diventato. Avevo questa repulsione per le coppie mielose e poi alla fine ti ci ritrovi dentro, che devi fare». Quindi ha chiarito di reputare questa relazione molto seria: «Parliamo di futuro, ci piace. Ci piacerebbe una soluzione tipo campagna, ma siamo ancora troppo giovani per andare a vivere in campagna».