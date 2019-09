Verissimo, Antonella Clerici: «Io sposata due volte, la prima ero giovanissima»

Antonella Clerici

ROMA - «Tu sei stata sposata ben due volte».risponde ae conferma. Forse non tutti i fan della ex conduttrice de La prova del cuoco sanno che la Clerici, ora innamortatissima del suo Vittorio Garrone, ha alle spalle due matrimoni finiti oltre alla storia con il papà di sua figlia Maelle, Eddy Martens. A raccontarlo è stata proprio lei, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.«Tu sei stata sposata ben due volte», le ha detto la padrona di casa, eha ripercorso le vicende della sua vita sentimentale. Il primo matrimonio è durato davvero poco: si è sposata a 26 anni con un giocatore di basket, Pino Motta, ma a 28 anni il loro amore era già finito. Il secono matrimonio è arrivato nel 2000, con Sergio Cossa. Laresta sposata per cinque anni, ma «probabilmente il matrimonio è arrivato quando già il sentimento stava scemando», ha detto alla Toffanin.Dopo due matrimoni, ad ogni modo,non è stanca della marcia nuziale. E quando la Toffanin le chiede se pensa di sposare Vittorio Garrone lei risponde: «Non ora, ma in fututo mi piacerebbe sposarlo, non c'è due senza tre».