Veleno d'api, eccco il segreto di bellezza di Kate Middleton

Kate Middleton è appena diventata principessa di Galles, la prima dalla morte di Lady Diana, ma i sudditi e i fan della Royal Family aspettano con ansia di vederla nei panni di nuova regina. La moglie del principe William, che quest'anno ha compiuto 40 anni, ha un segreto di bellezza, che le permette di avere una pelle sempre impeccabile.

Veleno d'api

«Terapia al veleno d'api», scoperta ormai 10 anni fa e consigliata dalla regina consorte Camilla. Secondo il Daily Mail, Kate avrebbe cominciato a usare la crema al veleno d'api prima del matrimonio con il principe William nel 2012. La moglie di Carlo, che la usava invece da molto prima, gliel'ha consigliata quando Kate è entrata a far parte della famiglia reale. Ad assisterla un'estetista di nome Deborah Mitchell, che negli anni ha avuto diversi clienti vip. Il veleno d'api ha un effetto anti-age e migliora l'elasticità della pelle, rassodando il viso per un sollevamento istantaneo. Un'alternativa naturale al botox, per restare sempre in forma perfetta e allontanare le rughe.