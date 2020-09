Vanessa Incontrada, selfie con “Berlino": «Bella ciao, besito amigo mio”. Insulti social: «Fai politica»

Ieri Emma Marrone, oggi Vanessa Incontrada. Domani chissà. I leoni da tastiera continuano a insultare. Senza paura. Senza vergogna. «O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao... 😊 Un besito amigo mio Berlino». E' il post su Instagram di Vanessa Incontrada: l'attrice ha messo una foto con Berlino, alias Pedro Alonso, l'attore stara de La casa di carta, la serie di Netflix. Tutto normale, se non fosse che sotto al post della Incontrada arrivano i soliti commenti degli haters, che davvero non hanno nulla a cui pensare.

Solo x aver citato le parole di questa canzone non metto il like...pessima scelta di commento alla foto

Credo che tu sia una donna intelligente ma fare politica nello spettacolo proprio non mi piace come non mi piace in altri ambiti

E ammazza che massa de fascistelli repressi che vedo!! CANTATE che vi fa bene... O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

