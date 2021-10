Vanessa Incontrada blocca i commenti sui social dopo il Tapiro ad Ambra: pioggia di insulti dai followers

Vanessa Incontrada toglie i commenti dalla sua pagina Instagram dopo la messa in onda del servizio di Striscia su Ambra Angiolini. Il servizio di Valerio Staffelli in cui l'inviato del tg satirico consegna il Tapiro e ironizza sul tradimenti di Allegri verso l'attrice, non è piaciuto a molte persone. Ancor meno ad altri è piaciuto l'atteggiamento della Incontrada, sorridente e pronta alla battuta nel lanciare il filmato.

Da diversi anni la conduttrice si batte per il diritto delle donne di essere se stesse. Da tempo combatte contro il body shaming di cui lei stessa è stata vittima e che ha più volte ammesso essere stato un momento difficile e doloroso della sua vita che è riuscita a superare con diversi aiuti. Proprio per questo molti utenti l'hanno accusata di essere ipocrita non accettando che proprio lei, diventata in un certo senso paladina delle donne, abbia schernito una donna in un momento di dolore e fragilità.

La pioggia di commenti negativi e offese ha spinto Vanessa a chiudere i commenti sul suo profilo, nell'attesa che passi questo momento di grande polemica. Alcuni continuano ad aspettarsi suoi chiarimenti in merito, chissà che non arrivino nei prossimi giorni.