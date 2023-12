Vanessa Incontrada ambulante (per un giorno) a Montepulciano, la conduttrice di Zelig va ad aiutare il padre alla bancarella dei mercatini di Natale

Vanessa Incontrada ambulante per un giorno. Chi sabato, 9 dicembre, si è trovato a passeggiare tra i mercatini di Natale di Montepulciano è rimasto stupito nel trovarsi di fronte, dietro un banco, la conduttrice di Zelig. Vanessa era lì per aiutare il padre, che fa l'ambulante, in una giornata affollatissima. E' stata lei stessa a condividere sulle sue storie Instagram la sua esperienza e a presentare ai suoi follower gli oggetti artigianali che papà Filippo vende.

Vanessa Incontrada ambulante (per un giorno) a Montepulciano

Nonostante il grande successo ottenuto la Incontrada rimane una persona semplice e per questo piace al pubblico. Molto legata alla sua famiglia, non era la prima volta che si recava nei mercatini per aiutare il papà. Lo aveva fatto anche nel 2019 a Barcellona. In quell'occasione aveva detto: «Mi divertono molto le espressioni meravigliate degli italiani che mi riconoscono – aveva detto Vanessa Incontrada allora – Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso».