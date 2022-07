Valeria Marini: «Un anno fa volevo farmi suora, poi ci ho ripensato. Eddy? Mi chiama “vita mia”»

Valeria Marini si racconta: «Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre... Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo». Così la showgirl in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui parla della fede che l'ha sempre accompagnata e poi il desiderio un anno fa di prendere i voti in un momento di difficoltà.

«Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante». La Marini parla dei progetti, farà parte del cast di Tale e quale show, in onda su Rai 1 dal 30 settembre con la conduzione di Carlo Conti. «Ho studiato canto per il provino e continuerò a prendere lezioni».

Poi tra presente e passato. Sul suo fidanzato Eddy Siniscalchi: «È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera». Su Cecchi Gori: «Per aiutarlo ho venduto una casa». I registi: «Sul mio fondoschiena Federico Fellini scrisse: “Ho deciso abito qui”».